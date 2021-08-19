أسماء نصار.. حكم كرة قدم بدورى «مستقبل وطن الشعبى»

فوجئ الجماهير و الحضور أثناء مباراة دوري "أنت البطل"، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمحافظه الغربية، بأن القائم على التحكيم امرأة، وه تدعي كابتن "أسماء نصار" في العشرينات من عمرها، وهي حكم بمنطقة الغربية بالدوري الممتاز، وتقيم بمدينة طنطا.

ومرت المباراة بدون أخطاء تحكميية أو اعتراضات من كلا الفريقين على قرارات الحكم، حيث أن عدد من المباريات الدولية والأوربية والبطولات العالمية، يديرها حكام من الجنسين ولكن اليوم أصبحت المرأة حكم في الدوريات الشعبية وبالكرة الخماسي وفي أعماق الريف المصري.

كما صرح النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، أن معيار الكفاءة وحده هو من يتحكم في الاختيارات، وليس هناك أي اعتبارات أخرى لاختيارات الحكام أو التنظيميين والكوادر بالدوري وغيرها من التشكيلات الحزبية.

«حكم فتاه في أكبر دوري شعبي بمصر»

أسماء نصار

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكافة الأنشطة الرياضية، والحث على القيام بفعاليات عدة لها على مستوى الجمهورية.

وجاءت فعاليات دوري "مستقبل وطن" بدعم ورعاية النائب محمد عريبي، الذي أبدى كل الدعم للمباريات والبطولة في ضوء اهتمامه بالرياضة والشباب الرياضيين، خلال هذه الدورة للنهوض بالبراعم من الشباب في مجال الرياضة ومختلف المجالات الأخرى.

«كيفية التسجيل للمشاركة في الدوري»

للتسجيل بالدوري، على اللاعب التوجه لأقرب مقر لحزب تابع له، و يكون السن بين ١٨ و ٣٥ سنة، و يملأ استمارة انضمام للدوري فردي و استمارة جماعي لكل أعضاء الفريق، و يتكون الفريق من ٥ لاعبين و ٣ احتياطي و مدير فني و مدير إداري، و لا يشترط سن معين للمدير الفني و المدير الإداري للفريق.

يأتي ذلك وسط تنسيق وتنظيم على أعلى مستوى وإعلان على كافة وسائل الإعلام، كما سيتم تنظيم حفل افتتاح للدوري بكافة القرى والمراكز فى مستوى المراكز و المحافظات فى مستوى المحافظات بحضور الصحفيين والإعلاميين و ممثل من كل فريق، ويتم خلالها إجراء قرعة البطولة و الإعلان عن مواعيد المباريات، و اختيار الملاعب المناسبة لإخراج بالطولة بشكل مشرف ولائق بمستوى الحزب والشباب المصرى المشارك في البطولة.