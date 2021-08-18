الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو العاشر» تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح معرضها الدائم

جمعية مستثمري العاشر
جمعية مستثمري العاشر من رمضان

وضعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اللمسات النهائية لتشغيل معرضها الدائم لمنتجات مصانع العاشر من رمضان والذى يُمثل نقلة نوعية جديدة لأنشطة جمعية المستثمرين فى التسويق، ومد جسور الثقة بين المواطن المصرى وصناعته الوطنية ذات الجودة العالية.

وأكد الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، رئيس لجنة المشروعات بالجمعية، على هامش اجتماع اللجنة الذى عُقد ظٌهر اليوم الأربعاء، أنه يجرى الأن التجهيزات النهائية لافتتاح المعرض قبل نهاية 2021 الذى من المتوقع أن يحضره عدد من الوزارء وكبار المسئولين بمحافظة الشرقية.

حضر الاجتماع لجنة المعرض كلا الدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية ومحمد البناء رئيس الشركة المسوقة للمعرض وأعضاء لجنة المشروعات، وعدد كبير من المصانع التى لديها وحدات داخل المعرض.

ويضم معرض جمعية المستثمرين عدد كبير من منافذ البيع التابعة للمصانع الوطنية بالعاشر من رمضان فى مختلف القطاعات أبرزها الغذائية والنسجية والهندسية والصناعات البلاستيكية والسيراميك.

وأكد عبد العال أنه تم تجهيز المكتب الإدارى للمعرض وتجهيز الخدمات اللوجيستية التى تخدم كلا من العارضين والزائرين،  كما تم الإتفاق والتعاقد مع إحدى الشركات على الأمن والنظافة للمعرض.

وألزمت الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان جميع حاجزى الوحدات داخل المعرض ومن لم يقوم بتجهيزها حتى الآن بضرورة فتحها وتجهيزها خلال 60 يوما تفاديا لسحبها ومنحها للمصانع الأخرى التى لم تتوفر لها مساحات داخل المعرض.

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الجيش المصرى

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