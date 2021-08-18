تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب علي راغبي السفر بالجيزة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين من راغبي السفر والعمل بالخارج.

البداية كانت بتلقي العقيد أحمد المصري، وكيل إدارة التزييف والتزوير معلومات تفيد قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم زاعمين قدرتهم على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بموجب عقود عمل وهمية ومستندات مزورة وذلك من خلال شركة سياحية وهمية "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وقيامهم باتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج له على شبكة الإنترنت، وأنهم اعتادوا تغيير مكان الشركة الوهمية للحيلولة دون ضبطهم، وقد تمكنوا جراء ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهم وبتفتيشهم وتفتيش مقر الشركة عُثر على 87 طلب الحصول على تأشيرة دخول لدول أجنبية بعضها خالى ومعدة للتزوير- 62 عقد عمل باللغة الأجنبية خالى البيانات ومنسوب لشركات بدول أجنبية ممهورين بخاتم لجهة أجنبية "مزورين بالكامل"- 2 أكلاشيه باسم شركتى سياحة- دفتر استلام نقدية بلغت جملة الأموال المحصلة به 250 ألف جنيه- كمية من المستندات الخاصة براغبى السفر- 4 هواتف محمولة- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- مبلغ مالى وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى.



بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقد أمكن الإستدلال على 12 شخص من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

بإخطار اللواء علاء عبد المعطي، مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أمر باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين و احالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.