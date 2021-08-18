«ماما لطمت».. تريند الثانوية العامة يواصل تصدر تريند جوجل

تصدر هاشتاج "الثانوية العامة" موقع التواصل الاجتماعي تريند "تويتر" لليوم الثاني على التوالي وتفاعل معه عدد من المغردين احتفالا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة، والحديث عن تظلمات الثانوية العامة وتخفيض التنسيق عن الأعوام الماضية.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج الثانوية العامة.

استمرار تصدر هاشتاج الثانوية العامة التريند للحديث عن التنسيق والتظلمات

تريند الثانوية العامة

عبرت بطوطة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "أنا ماما يوم نتيجة الثانوية العامة لطمت على وشها حرفيا وكانت عامله مندبة علشان جبت ٧٣ وصممت أدخل حقوق مش تجارة وخدت الدكتوراة بتقدير امتياز و١١ سنة عضو هيئة تدريس برة مصر ونجحت في حياتي العملية الحمد لله والنبي ما تعقدوا ولادكم بسبب الثانوية العامه سيبوهم يمشوا في طريقهم".

تريند الثانوية العامة

بينما علق وسام الشعراوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مهما كان مجموعك في الثانوية العامة افتكر أن كله هيبصم في جهاز بصمة واحد و البقاء للعصافير".

وتابع وسام، أنها ليس مجاميع ثانوية عامة وللمرة الأولى منذ عدة سنوات تنحدر المجاميع.

أما روان عبدالجليل قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطالب بكل من شايل 3 مواد أو 4 مواد يدخل دور تاني ونطالب بدرجات رأفة للطلاب".

تريند الثانوية العامة

أما أفنان سعد، علقت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "اعتقد لو الناس تعاملت مع ⁧‫#الثانويه_العامه‬⁩ على إنها سنة عادية مش تحديد مصير ولا حاجة الدنيا كانت هتبقى أسهل والطلاب مكنوش هيتضغطوا بالشكل دا والله يكون في العون".

تريند الثانوية العامة

ومن الجدير بالذكر أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بـ تنسيق الجامعات 2021، السبت المقبل ولمدة 5 أيام، على أن تعلن النتيجة 28 أغسطس الجاري، ويسجل الطلاب رغبات القبول بالكليات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وتبدأ المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021 بـ تنسيق الجامعات 2021، السبت المقبل ولـ5 أيام عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، بحد أدنى لطلاب شعبة علمي علوم 88.4% و80% لشعبة علمى رياضة و65.7% للشعبة الأدبية.

وتوقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النزول بالحد الأدنى للقبول بالكليات بـ تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021، ما بين 7 لـ 10% هذا العام بخلاف العام السابق، الذي شهد ارتفاعا في الحد الأدنى وشرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة