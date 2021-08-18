«سعادتي أكبر وأعظم إحساس حب الناس لي».. ذكريات الخطيب مع الكرة الذهبية

كان حفل تكريم محمود الخطيب بأحد الفنادق لفوزه بكرة القدم الذهبية كأحسن لاعبي إفريقي لعام 1983 في استفتاء مجلس فرانس فوتبول وراديو فرنسا الدولي.

وعبر محمود الخطيب عن سعادته بالحصول على الكرة الذهبية، قال لجريدة "الأخبار" 1984 "سعادتي بالحصول على الكرة الذهبية غامرة ولكن سعادتي أكبر وأعظم إحساس بحب الناس لي واهتمام كبار المسئولين عن الرياضة والمشاركة في تكريمي".

وتابع أسطورة النادي الأهلي: "حضور وزير شباب فرنسا للحفل ضاعف من فرحته كثيرًا، وتمنى أن ننال شرف الحصول على الكرة الذهبية في الأعوام القادمة لاعبون مصريون غيره خاصة أن هناك أكثر من نجم بالفريق القومي شملهم استفتاء العام الماضي للمجلة الفرنسية".

يذكر أن محمود الخطيب ولد في قرية مصرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ومن القرية انتقل الطفل الصغير مع أسرته إلى القاهرة. انضم محمود الخطيب لنادى النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة خاصة خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية. وافق مسئولو نادي النصر على انتقال "الخطيب" إلى نادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع للإسماعيلي، وكان عمر "الخطيب" 16 سنة فقط حينها.

لعب محمود الخطيب وهو في سن 18 سنة وكانت أولى مبارياته أمام فريق ناديه السابق فريق النصر. صعد للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادي البلاستيك في 15 أكتوبر عام 1972، وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه ومن بعد ذلك توالت الأهداف في الدوري حتى وصلت عند يوم اعتزاله إلى 108 هدفا في بطولة الدوري سجّلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة من اللعب.

وفي سنواته الستة عشر مع النادي الأهلي، فاز محمود الخطيب بعشر ألقاب دوري و5 كؤوس مصرية. كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة