الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توجيه 25 فريقا طبيا لتطعيم أعضاء هيئة تدريس جامعة الزقازيق بلقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتوجيه ٢٥ فريقا طبيا من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لاستكمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكليات المختلفة بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩، داخل ١٨ كلية بالجامعة، وذلك بالتنسيق مع رئيس جامعة الزقازيق، وعمداء الكليات بالجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وتقوم بتسجيل المواطنين علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين على مستوى الجمهورية.

وكلف اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر وجامعة الزقازيق بعد التطعيم، مشيراً إلي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية، قد شنت حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والحسينية، تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

مستشفيات جامعة الزقازيق حملات طالب صحي مستشفى وزارة الصحة

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