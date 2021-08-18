خبيرة تجيب: كيف يمكن للوالدين دعم أبنائهم بعد نتيجة الثانوية العامة؟

حالة غير عادية لا تتكرر إلا مرات نادرة في كل بيت، ألا وهي حالة القلق أيام إعلان نتيجة الثانوية العامة، فما بين الزغاريد والفرحة العارمة بالنجاح، وبين الشعور بالإحباط والآمال المخيبة بسبب المجموع السيئ، يعيش الطالب وأسرته أيام عصيبة، لهذا تتحدث خبيرة الاتيكيت ومدربة الاتيكيت المعاصر، شريهان الدسوقي حول كيفية دعم الأسرة لأبناءها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة؟

دعم الطلاب أيا ما كانت النتيجة

يجب على الآباء والأمهات، ضرورة دعم الطلاب خلال الأيام الأولى من ظهور نتائج الثانوية العامة سواء كانت النتيجه إيجابية أو سلبية.

عدم لوم الطالب بشدة



ينصح بعدم الإكثار من الحديث عن الماضي، وعدم لومه بشدة، مثل "لو كنت ذاكرت أكثر كنت حصلت علي مجموع أكثر عالي كان حصل وحصل" فعليناا النظر للمستقبل، وترك الماضي جانبا.



الحرص على صحة الطالب النفسي

يجب على الأسرة الالتفاف حول الطالب، حتى لو أن لم يحقيق النتائج المرجوة فى نتيجة الثانوية العامة، فسيكون تأثير ذلك على صحة الطلاب النفسية والبدنية مدمر بشكل كبير، وقد يحدث أيضا أن يقدم بعض الطلاب على الانتحار،فعلي الأسرة أن تقف بجانبه ولا تلقي كل اللوم علي كاهله.

المزيد من التفاؤل لا يضر

ضرورة منح الأبناء مزيداً من التفاؤل، خاصة وأن المرحلة الجامعية تختلف كلياً عن المرحلة التي سبقتها، من حيث الدراسة والتعامل والاستقلال.

منح الثقة للأبناء



على الأسرة أيضا، خلق روح جديدة له من خلال تذكير الطالب، بأنه يستطيع أن يتميز وأن يكون معيداً في الكلية التي دخلها ومنحه الثقة في نفسه مجدداً.

السفر لتغيير المناخ

يمكن للأبوين التفكير فى تغيير المناخ المحيط بالطالب، من خلال السفر،، في اي مكان، على سبيل النثال، لتغير نفسية الطالل، وايضا نفسية فالأسرة أحيانا يكون العبء النفسي عليها أكبر بكثير من الطالب نفسه.