منها التلامس الجسدي والمشي سويا.. 6 عادات مفيدة لحياة زوجية أفضل

يواجه الكثير من الأزواج عدد كبير من التحديات يوميا، مثل الضغط في العمل، والغوص فى مشكلات الأبناء، وغيره، هذا كله قد يؤدي إلى توتر فى علاقة الشريكين بين بعضهما البعض، لهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من العادات المفيدة، لحياة زوجية أفضل بينك وبين شريكك، وفقا لموقع "health".



ذكّر نفسك بالأشياء الجميلة



يمكنك تذكيّر نفسك بالأشياء التي تعشقها وتعجب بها في شريكك، فربما تكون قد أحببت عفويته وإبداعه، وتظهر أبحاث الكاتبة هيلين فيشر، الحاصلة على درجة الدكتوراه، ومؤلفة كتاب تشريح الحب، أن الأزواج في علاقات طويلة الأمد، يكونون سعداء حيث تقل بطبيعة الحال الصفات التى لا يحبونها في شركائهم، لهذا عليهم أن يركزون أكثر على ما يفعلونه من أجل سعادة كل منهم الآخر.





التغلب على المشاجرات

تقول هيلين فيشر، إن لكل زوجين صراعات خاصة بهما، وغالبًا تزداد عندما يكون هناك ضغط في العمل، أو حينما يكون هناك ضغط مالي فى حياتهما، أو عند تربية الأطفال، فيجب أن تعلم أنه "بغض النظر عما تقاتل من أجله، فإن جوهر كل صراع بين الزوجين، يكون سببه الشعور بعدم الاهتمام أو عدم الاحترام أو التقليل من قيمة الشريك، لهذا يمكنك مساعدة شريكك على فهم الأسباب الكامنة وراء شعوره بالضيق، فهذا يمكن أن يقلل الخلاف بينكما"، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن قول: "أنا أشعر بالغضب منك لأنك خرجت مع أصدقائك بدلاً من مساعدتي في المنزل وعدم اهتمامك بي".

عادات مفيدة

يمكنك أن تفاجئ شريكك بهدايا صغيرة، أو مساعدته في المهام، أو قضاء بعض الوقت معًا في فعل شيء تستمتعان به، فيشير خبراء علم النفس، أن الكلمات اللطيفة غير المتوقعة من الشريك تحفز نظام الجزء المرتبط بالحب والرومانسية فى الدماغ.



الولاء والإخلاص



وجد الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة بريجهام يونج، أن الحياة الزوجية تتحسن بعد 20 عامًا، بينما تتضاءل الأنشطة المشتركة في العقدين الأولين، فيبدأ الأزواج السعداء بعد فترة طويلة بينهما في القيام بمزيد من الأشياء الممتعة معًا مرة أخرى، مثل زيارة الأصدقاء والمشي، كما ينخفض الخلاف بشكل كبير.

القضاء على الملل



يمكن أن يستقر الملل بينكما، فبعد سنوات عديدة غالبًا ما يكون الأزواج مرتاحين، لكنهم قد يشعرون أيضًا بالملل أو يعيشون حياة منفصلة إلى حد كبير، لإعادة الاتصال وإيقاظ الإثارة والعاطفة بينكما، لهذا يمكنهم فعل أشياء جديدة معًا، سواء كان ذلك في حضور دروس الطبخ أو دروس الرقص أو الذهاب في رحلة مشي لمسافات طويلة، يمكن للتجارب الجديدة أن تعيد إشعاع شرارة الحب من جديد".



التلامس الجسدي

ومن العادات المفيدة أيضًا، أن يتذكر الشريكين أن يلمسا بعضهما البعض كثيرًا، فتقول الدكتورة هيلين فيشر: "امسك يدي شريكك أسفل مائدة العشاء، وامشِ معه وقبلة، وعانقه، أو يمكنك حضن شريكك على الأريكة أثناء مشاهدة التلفاز"، فأن "الحفاظ على الاتصال الجسدي هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على مشاعر الحب والتعلق بين الشريكين".