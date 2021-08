أستاذ مساعد بكلية العلوم الوادي الجديد يفوز بجائزة البحوث البيئية لعام 2020

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 178.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار أن عدد الجوائز بلغ 42 جائزة ومنحت لعدد 48 فائزًا وتم حجب 5 جوائز، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة أما جوائز الأفراد 27 جائزة، وهى الجوائز التى تُقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارت والمؤسسات العلمية وغيرها وكذلك الجوائز التى تٌقدم من قِبل الأفراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى فى تصريح له ان الدكتور صدقي حسن علي حسن الاستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد، حصل على جائزة البحوث البيئية لعام 2020.

وأضاف ان الجائزة أنشئت في عام 1979 وتمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتعتبر جائزة البحوث البيئية هي الجائزة الأولي لجامعة الوادي الجديد في مجال الهيئات والأفراد منذ تأسيس الجامعة عام 2018.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدكتور صدقي حسن حصل علي العديد من الجوائز أهمها: جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية وجائزة الانجازات العلمية في الدراسات البيئية والزراعية من هيئة “TWAS” التابعة لليونسكو وجائزة مصر الخير للنشر العلمي وجائزة التميز العلمي من جامعة كانجوان الوطنية وجائزة أفضل إلقاء من مؤتمر الجمعية الكورية للهندسة البيئية وجائزة جامعة الوادي الجديد التشجيعية، ونوط الأمتياز من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه قال الدكتور صدقي حسن الاستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد، إنه تتنوع البحوث المقدمة للجائزة في خمسة افرع رئيسية أهمها:

(1) تقييم الأثر البيئي للملوثات في نهر النيل بمحافظة أسيوط.

(2) المعالجة البيولوجية والادمصاص الحيوي للعناصر الثقيلة والملوثات العضوية كالاصباغ وغيرها بواسطة الكائنات الدقيقة و المخلفات النباتية Bioremediation and biosorption of toxic chemicals by microorganisms، وفي هذه البحوث تم دراسة كيفية التخلص الآمن من الملوثات العضوية وغير العضوية باستخدام البكتريا والفطريات والطحالب والمخلفات النباتية المختلفة.

(3) طرق الكشف الحيوي عن الملوثات العضوية و الغير عضوية في المياه والتربة باستخدام الكائنات الحية الدقيقة كالبكتريا المؤكسدة للكبريت والبكتريا الضوئية Microbial bioassays and microbial biosensors for detection of toxic chemicals by sulfur oxidizing bacteria (SOB) and bioluminescent bacteria، وفي هذا الصدد أمكن الكشف عن الملوثات في المياه بطريقة سهلة و بسيطة عن طريق البكتريا المؤكسدة للكبريت.

(4) الطاقة الحيوية والمتجددة وانتاج الكهرباء من المخلفات العضوية باستخدام تقنيات خلايا الوقود الميكروبية Microbial Fuel Cell Technologies and Bioenergy، وفي هذه البحوث تم انتاج الكهرباء عن طريق المخلفات الزراعية كقش الأرز ومخلفات البطاطس ومخلفات النخيل بواسطة الكائنات الدقيقة وتم تطوير وتحسين كفاءة الالكترود الكاثودي عن طريق المواد النانوميترية وأنبايب الكربون النانوميترية، كما تم أيضًا تطوير غشاء ميمبيريني Proton exchange membrane بديلًا عن النافيون الغشاء التقليدي باهظ التكاليف و بذلك يمكن ان تساهم في حل مشكلات الطاقة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصناعية وتقليل المشاكل البيئية المترتبة علي وجود المحلفات وانتاج طاقة نظيفة و تقليل معدل انبعاث الغازات الحرارية.

(5) تم استحداث طريقة جديده لحفظ الفطريات لأول مرة علي مستوي العالم معتمدة علي القطن المبلل بـPDA وبهذه الطريقة الجديدة يمكن حفظ الفطريات التي لها اهمية اقتصادية للعديد من السنوات وبتكلفة اقل من مثيلاتها التقليدية او الطرق المكلفة كالتجفيد اوالحفظ تحت النيتروجين السائل وبذلك يمكن مساهمة هذه البحوث في خدمة وتنمية بيئة المجتمع المصري والعربي.

هذا وقد هنأ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الباحث لحصولة على هذة الجائزة العلمية فى البحوث البيئة لعام 2020 متمنين له مزيدًا من التوفيق للارتقاء بجامعة الوادى الجديد