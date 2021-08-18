البنتاجون: 22 ألف أفغاني سيكونوا في الثكنات الأمريكية قريبًا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، أن هناك 22 ألف أفغاني سيكونون في ثكنات عسكرية أمريكية.

وأضاف البنتاجون: "نعمل على إخراج أكبر عدد من المواطنين من أفغانستان بأسرع وقت".

فيما كشف عن اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الآن مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لبحث التطورات في أفغانستان.

وكانت قيادة سلاح الجو الأمريكي، قد أكدت الثلاثاء، العثور على بقايا أعضاء بشرية في عجلات إحدى طائراتها، التي أقلعت من مطار كابل وهبطت في قاعدة العيديد في قطر.

وسلطت أضواء وسائل الإعلام العالمية على المشهد الكارثي، الاثنين، عندما احتشد آلاف الأفغان على مدرج مطار كابول، محاولين اللحاق بطائرة عسكرية أميركية من طراز "سي 17" على أمل الفرار خارج أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وأظهرت اللقطات عشرات المتعلقين بإطارات الطائرة والأجزاء السفلية من أجنحتها أثناء تحركها قبل التحليق، غير آبهين بخطورة ما أقدموا عليه.

شهد مطار كابول فوضى عارمة، الاثنين، واحتشد آلاف الأفغان على مدرجه رغبة في الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وتجمهر المئات حول طائرة شحن عسكرية أميركية من طراز "سي 17"، كانت تهم بالإقلاع إلى قاعدة العيديد في قطر، محاولين التشبث بها والرحيل معها إلى خارج أفغانستان، متجاهلين الخطر الذي يهددهم.

وتمكن بعض الأفغان بالفعل من التعلق بالطائرة قبل تحليقها، لكن السقوط القاتل كان مصيرهم بعد دقائق قليلة.

وتأتي كارثة التدافع في المطار، موازية لمواجهات شهدتها شوارع مدينة جلال أباد، بين متظاهرين أفغان ومقاتلي حركة طالبان، الأمر الذي أدى لسقوط 3 قتلى على الأقل.

وقال النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، اليوم الأربعاء، إنه الرئيس الشرعي للبلاد، بعد هروب الرئيس أشوف من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.