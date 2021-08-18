ارتفاع قياسي للأسهم المحلية وانخفاض عالمي في النفط خلال أسبوع

أنهت أسعار النفط تداول هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بعدما أظهرت التقارير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) توقف الطلب على النفط الخام في يوليو، وأنه من المقرر أن يرتفع بوتيرة أبطأ على مدار العام بسبب ارتفاع الإصابات الناجمة عن متحور "دلتا".

وعلى الرغم من ذلك، جاء حجم الانخفاض ضئيلًا لأن النفط لا يزال مدعومًا بتحسن الطلب عليه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي ترتفع فيها معدلات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتمسكت منظمة أوبك أيضًا بتوقعاتها بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط هذا العام، وحدوث المزيد من النمو في عام 2022، على الرغم من المخاوف المتزايدة حيال ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا طبقا لتقارير دولية..

وسجلت أسواق الأسهم المحلية أحد أقوى أسابيعها مؤخرًا، حيث حقق مؤشر EGX30 مكاسب مستمرة لمدة 5 أيام مدفوعًا بارتفاع قوي في سعر سهم البنك التجاري الدولي (CIB).

وقد أظهر السوق ككل أيضًا أداءً قويًا على مستوى الأسهم القيادية، في حين كان الأداء ضعيفاً على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر من مؤشر EGX70، مما تسبب في تحقيق مكاسب بحجم أقل بكثير.

تلقى السوق أنباء إيجابية عن احتمال إدراج شركة إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال العامين المقبلين، مع إشارة السيد رئيس الجمهورية لأصول الشركة التي تمثل ما بين 2 و 3 تريليون جنيه وحساب نقدي بقيمة 100 مليار جنيه مصري.

المؤشر مستوى الاغلاق % التغيير في خمسة أيام % التغيير في سنة

سجلت أسواق الأسهم المحلية أحد أقوى أسابيعها مؤخرًا، حيث حقق مؤشر EGX30 مكاسب مستمرة لمدة 5 أيام مدفوعًا بارتفاع قوي في سعر سهم البنك التجاري الدولي (CIB). وقد أظهر السوق ككل أيضًا أداءً قويًا على مستوى الأسهم القيادية، في حين كان الأداء ضعيفاً على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر من مؤشر EGX70، مما تسبب في تحقيق مكاسب بحجم أقل بكثير.

تلقى السوق أنباء إيجابية عن احتمال إدراج شركة إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال العامين المقبلين، مع إشارة إلى رئيس الجمهورية لأصول الشركة التي تمثل ما بين 2 و 3 تريليون جنيه وحساب نقدي بقيمة 100 مليار جنيه مصري.