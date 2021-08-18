الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية.. سوق الأسهم تغلق عند أعلى مستوياتها خلال أسبوع

ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز

كشفت تقارير دولية عن إغلاق معظم أسواق الأسهم بالدول المتقدمة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعة، ما عدا مؤشر ناسداك المركب Nasdaq

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 (+0.71%) بسبب تهدئة توقعات السوق حيال تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع من المتوقع لتقليص مشترياته من السندات بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك علامات هدوء، مع بدء تراجع الدوافع "المؤقتة".

ودعمت أيضًا تقارير الأرباح الفصلية القوية ارتفاع المؤشر، مع تحقيق العديد من الشركات لأرباح فصلية أفضل مما كانت متوقعة. 

وسار مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones على نفس مسار مؤشرات أسهم الأسواق المتقدمة، حيث ارتفع بنسبة (+0.87%)، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة (-0.09%) نتيجة لتراكم الخسائر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع. 

وفيما يتعلق بمستوى تقلب الأسواق، أغلق مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق تداول هذا الأسبوع عند 15.45 نقطة، ولكنه لا يزال أقل من متوسطه المُسجل في 2021 والبالغ 19.93 نقطة. كما سجلت الأسهم الأوروبية والبريطانية ارتفاعات جديدة وسط حالة التفاؤل بشأن موسم أرباح الشركات الفصلية القوية.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 0.90%، ليمحو بذلك بعضًا من مكاسب الأسبوع الماضي. وجاء أغلب الانخفاض الأسبوعي للمؤشر خلال نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا كبيرًا على التعافي الاقتصادي العالمي.

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