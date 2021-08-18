موعد جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

يبحث الكثير من المواطنين حول جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، وذلك رغبة منهم في معرفة موعد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة الذين سيخوضوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وعددهم 153.396 طالب وطالبة.

وتصدر البحث حول موعد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “ جوجل ” من قبل طلاب الصف الثانوي وأولياء الأمور.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني يوم 4 سبتمبر المقبل ، على أن يعلن جدول الامتحانات خلال يومين.

وفيما يخص التظلمات كان قد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن نظام التظلمات اختلف عن السابق نظرا للاختلاف التصحيح عما سبق، مشيرًا إلى أن الأخطاء المعتادة في التصحيح لم تعد موجودة، وسيتم إتاحة رابط إلكتروني الأحد القادم لمن يريد إعادة فحص، ولكن بطريقة مختلفة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وحصل موقع “الدستور” على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي، وذلك بعد أن قام باعتمادها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع “الدستور” للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع “الدستور” من خلال الرابط التالي (من هنا ).

أدخل اسمك

اكتب رقم جلوسك

اضغط على سجل الآن

ويستطيع أيضاً طلاب الصف الثانوي لعام 2021 بشعبها المختلفة “ الأدبي - العلمي ” من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالنسبة المئوية عبر الدستور يمكنك الحصول عليها وبكل سهولة.