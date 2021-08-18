الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط طالبة من شرفة الطابق الثالث أثناء نشر الملابس بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيبت طالبة باشتباه كسر بعظام العمود الفقري القطنية الخامسة وكسر بعظمة الفقرات العجزية واشتباه نزيف بالبطن وذلك إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الملابس بمنزلها بقرية "الميهي" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، ونقلت إلي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا  لمركز شرطة تميالأمديد من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول "أية وائل محمد أحمد سليمان " 14  سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة قرية "الميهي" دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بعظام العمود الفقري القطنية الخامسة وكسر بعظمة الفقرات العجزية وإشتباه نزيف بالبطن "إدعاء سقوط من علو".

بانتقال ضباط  وحدة مباحث مركز الشرطة إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدتها المدعوة "سمر نجاح أحمد السيد " 29 سنة، ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية قررت بأنه حال قيام نجلتها بنشر الملابس بشرفة الطابق الثالث إختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 39  لسنة 2021 عوارض مركز تمي الأمديد، وجاري العرض علي النيابة العامة.
 

الدقهلية طالبة نزيف البطن سقطت من شرفة كسر الفقرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

مبروكـ الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 اليوم بالاسم و رابط الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد قيود مكافحة كورونا في إسرائيل مع زيادة أعداد الإصابات

8 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام