سقوط طالبة من شرفة الطابق الثالث أثناء نشر الملابس بالدقهلية

أصيبت طالبة باشتباه كسر بعظام العمود الفقري القطنية الخامسة وكسر بعظمة الفقرات العجزية واشتباه نزيف بالبطن وذلك إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الملابس بمنزلها بقرية "الميهي" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، ونقلت إلي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة تميالأمديد من مستشفي الطوارئ بالمنصورة بوصول "أية وائل محمد أحمد سليمان " 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة قرية "الميهي" دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بعظام العمود الفقري القطنية الخامسة وكسر بعظمة الفقرات العجزية وإشتباه نزيف بالبطن "إدعاء سقوط من علو".

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز الشرطة إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدتها المدعوة "سمر نجاح أحمد السيد " 29 سنة، ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية قررت بأنه حال قيام نجلتها بنشر الملابس بشرفة الطابق الثالث إختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 39 لسنة 2021 عوارض مركز تمي الأمديد، وجاري العرض علي النيابة العامة.

