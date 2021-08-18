قرار جمهوري بتعيين الدكتور حمادة محمد عميدًا لعلوم بنى سويف

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور حمادة محمد محمود حسن لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية العلوم، ووجه الشكر إلى الدكتور إبراهيم برعي محمد العميد السابق لجهوده الملموسة ومجهوداته المتميزة التي بذلها فترة توليه عمادة الكلية.

وحصل الدكتور حماده محمد محمود على شهادة البكالوريوس في علم الحيوان بتقدير امتياز من كلية العلوم جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 1988، ثم عمل معيدًا في قسم علم الحيوان في كلية العلوم جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1990، ثم حصل على درجة الماجستير في تخصص علم البيئة الحيوانية عام 1996، ثم حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم تخصص البيئة الحيوانية عام 2000.

كما عمل مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ في كلية العلوم جامعة بنى سويف والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ووكيل قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، كما قام بالإشراف على أكثر من 20 رسالة في الماجستير والدكتوراه في مجال البيئة المائية، وتولى منصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب بجامعة بنى سويف منذ عام 2018 وحتى تاريخه.

وعمل مستشار أكاديمي لمركز التطوير والإعداد المهني UCCD لجامعة بني سويف تحت إشراف مباشر للجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدعم من الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية USAID منذ عام 2019 وحتى تاريخه.

وحصل على عضوية الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما عين عضوا في اتحاد البيولوجيين العرب والجمعية المصرية الألمانية لعلم الحيوان، وعمل معد في عدد من الدوريات العلمية، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وساهم بأكثر من 40 بحث في دوريات علمية، كما قام بالتحكيم كمحكم خارجي لأكثر من 10 رسائل لدرجة الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة النيل وجامعة أسيوط.