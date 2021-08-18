لسوبر مامي .. نصائح للمراة العاملة تحقق بها التوازن بين البيت والعمل

الأمهات العاملات يعانين من صعوبة التوفيق بين العمل والأسرة، مهمة مستحيلة يتعين على الأم تحقيقها ، ، وفي السطور التالية نرصد مجموعة من النصائح للعاملات بحسب موقع “ lifehack ” .

ابحث عن مقدمي رعاية أطفال تثقين بهم

إن معرفة أن طفلك يتم الاعتناء به أمر بالغ الأهمية لراحة البال عندما تكون في العمل. ابحث عن حضانة أو مربية أو أي شخص تعرفه وتثق به مع طفلك.

إنشاء جدول

كأم عاملة ، من المحتمل أن يكون لديك الكثير من المسؤوليات في العمل والمنزل، قد يكون من المفيد إنشاء جدول زمني لنفسك حتى تتمكن من فصل العمل عن المنزل وإعطاء الوقت والتركيز اللذين تحتاجهما لكل منهما، من خلال الجدول الزمني ، ستتمكن من إظهار عائلتك عندما تكون متاحًا وإبقاء نفسك على المسار الصحيح للنجاح في العمل والحصول على وقت عائلي جيد.

تواصل مع الأمهات العاملات الأخريات

لست وحدك هناك الملايين من الأمهات العاملات يعانين من نفس الشيء الذي تمر به يوميًا، و تتمتع الأمهات المتفرغات بمزيد من المرونة خلال الأسبوع لترتيب اللقاءات ، ولكن يمكن للأمهات العاملات أيضًا أن يكون لديهن نفس النوع من المجتمع

تقييم توقعاتك

كأم عاملة ، قد يكون لديك توقعات كبيرة للعمل والحياة المنزلية، ومن الجيد التحقق من توقعاتك وإعادة تقييمها إذا وجدت أنها غير واقعية أو تسبب لك ولعائلتك ضغطًا لا داعي له، إن تحقيق التوازن بين كل شيء ليس بالأمر السهل دائمًا ، ولكن إذا قمت بتعديل توقعاتك ، فقد تجد صعوبة أقل في العمل من خلال مهامك والحصول على حياة منزلية رائعة لأنك قادر على تلبية توقعاتك بشكل أفضل.

تحدثى بصدق مع أطفالك

قد يكون من الصعب ترك الأطفال للذهاب إلى العمل وإخبارهم أنك غير متاح لهم لأنك مضطر للعمل ، ولكن من خلال محادثة صادقة ، يمكنك مساعدتهم على إدارة توقعاتهم أيضًا، وقد يساعدك التحدث إلى أطفالك حول ما تفعله من أجل لقمة العيش ، وكيف تؤثر على الأشخاص أو العمليات ، ولماذا تحب وظيفتك.

خلق توازن بين العمل والحياة

من المهم أن يكون لديك توازن جيد بين العمل والحياة حتى لا تفرط عن طريق الخطأ وتضيع وقتًا عائليًا جيدًا، استكشف طرقًا لتحقيق ذلك ، بما في ذلك تخصيص وقت توقف لأيامك ، وتحديد ساعات العمل العادية والتحدث مع مديرك حول توقعاتهم للعمل خارج الجدول الزمني المحدد لك.

شعور بالقوة

بدلًا من السماح لنفسك بالشعور بالذنب حيال توسيع نفسك بين العمل وعائلتك ، اشعر بالقوة للقيام بعمل جيد في المنزل ومع عائلتك، و التمكين مهم حتى تتمكن من إظهار لأطفالك قيمة العمل الجاد ، وأن التوازن ممكن وأنك ملتزم بعدم الشعور بالإرهاق.

استعد في الليلة السابقة

يمكن أن يكون الصباح أحد أكثر فترات اليوم ازدحامًا بالنسبة للأم العاملة لأنها غالبًا ما تضطر إلى الاستعداد للعمل وإطعام أطفالهم وارتداء ملابسهم وحزم ما يخبئه لهم يومهم ، سواء كان ذلك في المدرسة أو الرعاية النهارية . ومع ذلك ، إذا كان بإمكانك التخطيط لصباحك في الليلة السابقة ، فقد تقضي هذا الوقت في التواصل مع عائلتك وبدء يومك براحة أكبر من التوتر.