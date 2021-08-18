بسهولة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

مازال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط وخطوات الاستعلام ومميزات البطاقة المتكاملة والبيانات المطلوبة للاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسهيل إجراءات التقديم والاستعلام عن البطاقة المتكاملة المخصصة لمنح ذوي الاحتياجات الخاصة كافة الخدمات التي تقدمها لهم الدولة والتي تساعدهم على الامتزاج داخل المجتمع المصري والاستفادة من كافة طاقتهم البشرية، وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي ومحافظة الإقامة وإتباع الخطوات الإلكترونية وأثبت النظام الإلكتروني فعاليته خلال أزمة كورونا كوفيد 19 والذي جعل كافة الخطوات إلكترونيا لتفادي انتشار العدوى.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن البطاقة الخدمية للمعاقين 2021

ويمكن لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام على البطاقة الخدمية التي تمنح الدولة بموجبها لهم العديد من الخدمات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن بطاقات الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

كتابة اسم وبيانات الراغب في الاستعلام في الخانات المخصصة لذلك

كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية المقيد به الراغب في الاستعلام

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في الاستعلام من ذوي الاحتياجات الخاصة

الضغط على زر الإستعلام

ظهور آخر إجراء تم في البطاقة الخدمية

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لينك الاستعلام عن البطاقة المتكاملة

مميزات البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة 2021

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والتي تمنح بموجبها ذوي الاحتياجات الخاصة كافة حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون حيث تمنحهم الحق في الخضوع المجاني للفحوصات الطبية وصرف الأدوية مجانا وتوفير لهم حصة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي وفرص عمل داخل كافة المؤسسات الحكومية بالإضافة لدعم البرامج التعليمية والإعفاء من رسوم القومسيون الطبي عند فحص الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب.