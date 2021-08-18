إزالة 13 حالة تعدٍ على مساحة 16321 متر مربع بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي بدر والدلنجات عن إزالة 13 حالة تعدي على مساحة 16321 م2 عبارة عن: إزالة عدد 11 حالة تعدٍ على حرم الرياح الناصري بمساحة 15800 م2 بمركز بدر، وإزالة حالتي تعدي علي الأراضى الزراعية بمساحة 521 م2 بقري مؤسسة البستان وكوم زمران بالدلنجات.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و حوش عيسى أمس الثلاثاء عن إزالة 19 حالة تعدٍ على مساحة 731 م2 عبارة عن: إزالة 15 حالة تعدٍ على حرم هندسة الري والصرف بنطاق قرية أريمون بالمحمودية بمساحة 286 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وعشش وأسوار وزراعة جسور، كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 245م بنطاق قريتي سرنباي وأريمون عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وشده خشبية، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م بنطاق قرية نجيب محفوظ بحوش عيسى.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "ايتاي البارود - المحمودية - دمنهور "عن إزالة 47 حالة تعدٍ على مساحة 5385 م2 عبارة عن: إزالة عدد 28 حالة تعدي علي أملاك الري والصرف بمساحة 4955 متر بمدينة ايتاي البارود ومجلس قرية قليشان، وإزالة 18 حالة تعدٍ على حرم هندسة الري والصرف بمساحة 330 م2 بنطاق قرية أريمون بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وعشش وأسوار وزراعة جسور، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 100 م بقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن شدة خشبية بالمهد.