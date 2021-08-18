39 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 583 حالة وفاة و39174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و556 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 99691.

وذكرت أن 7490 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و814 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة “دلتا” سريعة العدوى.

وقررت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في إيران فرض إغلاق لمدة ستة أيام اعتبارًا من أمس الأول الإثنين لاحتواء تفشي الفيروس.

وصرح المساعد العام لوزير الصحة ايرج حريرجي بوجود مؤشرات أولية عن تجاوز الموجة الخامسة لفيروس كورونا في 14 محافظة في البلاد.

وأوضح :"وتيرة الإصابات والحالات في المستشفيات في 14 محافظة قد اصبحت مستقرة، إلا أنه المتوقع أن يشهد عدد الوفيات زيادة نسبية خلال الأيام القادمة".