الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

39 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

كورونا في إيران
كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 583 حالة وفاة و39174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و556 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج  أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 99691.

وذكرت أن 7490 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و814 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة “دلتا” سريعة العدوى.

وقررت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا في إيران فرض إغلاق لمدة ستة أيام اعتبارًا من أمس الأول الإثنين لاحتواء تفشي الفيروس.

وصرح المساعد العام لوزير الصحة ايرج حريرجي بوجود مؤشرات أولية عن تجاوز الموجة الخامسة لفيروس كورونا في 14 محافظة في البلاد.

وأوضح :"وتيرة الإصابات والحالات في المستشفيات في 14 محافظة قد اصبحت مستقرة، إلا أنه المتوقع أن يشهد عدد الوفيات زيادة نسبية خلال الأيام القادمة".

وزارة الصحة الايرانية فيروس كورونا الصحة كورونا المتعافين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

مبروكـ الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 اليوم بالاسم و رابط الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد قيود مكافحة كورونا في إسرائيل مع زيادة أعداد الإصابات

8 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام