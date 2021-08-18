الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة لبحث الوضع في أفغانستان

مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد جلسة خاصة في 24 أغسطس الجاري؛ لبحث ما وصفه بالشواغل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والوضع في أفغانستان.

وقال المجلس الأممي - في بيان له اليوم الأربعاء في جنيف، إن الجلسة الاستثنائية ستنعقد بناء على طلب قدمته باكستان-منسق منظمة التعاون الإسلامي-، وأفغانستان وبدعم من 89 دولة حتى الآن، موضحًا أن الجلسة الخاصة أو الاستثنائية والتي ستنعقد بعد استيفاء لائحة المجلس التي تنص على ضرورة دعم ثلث أعضاء المجلس لعقدها- 16 دولة من إجمالي 47 دولة عدد أعضاء المجلس.

يشار إلى أن تلك الجلسة تعد الجلسة الحادية والثلاثين الاستثنائية للمجلس منذ إنشائه.

جنيف أفغانستان حقوق الانسان سويسرا مجلس حقوق الإنسان

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