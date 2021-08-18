بالمانجا والمكسرات.. طرق مميزة لعمل «العاشوراء» في المنزل

يحتفل العالم العربي والعالم الإسلامى اليوم بذكرى عاشوراء واعتاد المصريون على تحضير طبق عاشوراء بمكوناته التقليدية لذلك تقدم “الدستور” في السطور التالية طرق تحضير مختلفة للعاشوراء.

عاشوراء بالمانجا:

المقادير:

القمح: نصف كيلو مقشر.

اللبن: 2 كيلو حليب.

الفانيليا: 2 باكت.

النشا: 2 ملعقة كبيرة.

الكريم شانتييه: 1 كيس.

السكر: حسب الرغبة.

القشطة: حسب الرغبة.

المكسرات: حسب الرغبة.

جيلي المانجا: 1 باكو.

قطع مانجا: ثمرتين.

جوز الهند: حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يغسل القمح جيدا ويوضع في قدر على نار هادئه حتى ينضج.

يغلي اللبن ويترك حتى يبرد.

نضيف نص اللبن مع العاشوراء ونضرب بالهاندبليندر لمجرد تكسير القمح.

يضاف بعدها السكر والنشا وباقي اللبن وكيس الكريم شانتيه

عند تقل الخليط يصب في الأطباق والكاسات.

في قدر نضع كوب ماء ساخن ويقلب معاها كيس جيلي المانجا وتقفل النار ويوضع كوب ماء بارد.

نضيف للجيلى قطع المانجا المقطعة.

تزين الاكواب نصفها بالمكسرات ونصفها بالمانجا.

عاشوراء بدقيق الذرة:

المقادير:

اللبن: 2 كيلو.

القمح: نصف كيلو مغسول ومنقوع.

علبة قشطة بلدى.

علبة كريمة لبانى.

دقيق الذرة: 4 ملاعق كبيرة.

طريقة التحضير:

يغسل القمح جيدا وينقع في ماء ساخن.

يرفع على النار ومع الدخول ف النضج نضيف اللبن.

يتركزا حتى يغلوا مع بعضهما البعض وتضاف القشطة والكريمة والسكر حسب الرغبة.

في الاخر يضاف دقيق الذرة المذاب ف الماء.

بعد الحصول على القوام المناسب تقفل النار ويوزع على الاطباق.

عاشوراء بجوز الهند:

المقادير:

القمح: 2 كوب.

الحليب: 2 كوب ونصف.

حليب جوز الهند: 2 كوب.

جوز الهند المبشور: نصف كوب.

الزبيب: 1 كوب.

السكر: 1 كوب.

النشا: 3 ملاعق كبيرة.

طريقة التحضير:

بالنسبة لطبقة المكسرات: يوضع ربع كوب من السكر وربع كوب من المكسرات.

يسلق القمح في ماء مغلي مدة 30 دقيقة إلى أن ينضج ويصفى من الماء.

يضاف الحليب و حليب جوز الهند و السكر ثم يترك يغلى على النار.

يسقط جوز الهند، ثم الزبيب ويترك الكل على النار إلى أن يصبح القمح ذائبًا.

اخلطي النشا في قليل من الماء ثم أضيفيه للخليط مع التحريك المتواصل إلى أن يتكاثف.

صبيه في كؤوس التقديم.

احرقي السكر في قدر على النار مع المكسرات إلى أن تأخذ لون الكراميل.

ارفعيها من على النار دعيها تبرد.

أطحنيها إلى أن تصير مسحوقة تمامًا.

زيني بها أكواب العاشوراء وقدميها بعد أن تبرد تمامًا.