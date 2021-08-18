الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

3 أفلام أجنبية تحقق 2 مليون جنيه في أسبوع بشباك التذاكر المصري

Free Guy
Free Guy

عادت الأفلام الأجنبية من جديد لتزاحم الأفلام المصرية في شباك التذاكر المصري خلال الأسبوع المنقضي وتحقق إيرادات جيدة وسط منافسة قوية مع الأفلام المصرية، ومن تلك الأعمال فيلم Free Guy، الذي طرح الأسبوع الماضية وفيلم OLD وفيلم Jungle Cruise.

إيرادات فيلم Free Guy  

يعد فيلم Free Guy من الأفلام الجديدة في السينمات المصرية التي عرضت الأسبوع الماضي واستطاع الفيلم خلال أسبوع أن يجمع إيرادات بقيمة مليون جنيه و607 ألف جنيه، والفيلم من بطولة كلًا من، رايان رينولدز وجودي كومر وتايكا وايتيتي وليل ريل هوري وأوتكارش أمبودكار‬ وجو كيري، ومن إخراج شون ليفي، والفيلم تدور قصته حول “جاي” الذي يعيش في عالم غريب بمهنة “صراف” في أحد البنوك، وتزداد مخاوفه في الحياة حينما يشك أنه يعيش داخل لعبة فيديو، ليدخل في سباق مع الزمن لإنقاذ لعبة الفيديو قبل قيام مطوريها بإغلاقها وسط أجواء من الإثارة والتشويق والأكشن. 

 

إيرادات فيلم OLD

جمع فيلم OLD إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى 793 ألف جنيه في شباك التذاكر المصري، الفيلم تدور أحداثه حين تقرر إحدى اﻷسر أن تقضي عطلتها في إحدى الجزر الإستوائية؛ لكن هذه الجزيرة تحتوي سرًا مظلمًا، حيث أنها تحتوي على قوة غامضة تجعل اﻷشخاص يكبرون في السن كل نصف ساعة بشكل غريب للغاية.

فيلم OLD من بطولة كلا من جايل جارسيا برنال وفيكي كريبس وروفوس سيويل واليكسا سوينتون وإيمبث ديفيدتز ومن تأليف وإخراج  إم. نايت شيامالان.

إيرادات فيلم «Jungle Cruise»

حقق الفيلم العالمي «Jungle Cruise» مردودا هائلا في السينمات المصرية خلال الفترة الماضية وحقق العمل خلال الأسبوع المنقضي إيرادات بقيمة 571 ألف جنيه لتصل كل إيراداته في مصر إلى ما يقرب من 4.3 مليون جنيه، أيام من طرحه بالسينمات المصرية الأربعاء قبل الماضي، في تجربة جديدة لتحقيق الأفلام الأجنبية إيرادات مميزة في شباك التذاكر المصري منذ انتشار فيروس كورونا.

الفيلم الجديد من بطولة عدد من النجوم العالميين، على رأسهم كل من إيميلي بلنت ودواين جونسون وجيسي بليمونس وبول جياماتي وإدجار راميريز وفيرونيكا فالكون، والفيلم من إخراج جومي كوليت، وينتظر الجمهور العالمي الفيلم الأمريكي بشدة من أجل متابعة مغامرة جديدة من مغامرات الأعمال العالمية.

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