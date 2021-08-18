مجلس الوزراء الألماني يمهد الطريق لمساعدات بالمليارات للمناطق المنكوبة بالفيضانات

مهدت الحكومة الألمانية الطريق لإنشاء صندوق حكومي بمليارات اليورو لدعم ضحايا كارثة الفيضانات.

وقرر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء أنه سيُجرى دفع نحو 30 مليار يورو لإعادة إعمار المنازل والشركات والطرق والجسور والسكك الحديدية في المناطق المنكوبة. ومن المقرر إنفاق 16 مليار يورو منها هذا العام.

ومن المقرر تقديم المسودة الخاصة بهذا الصندوق للبرلمان لإقراره.

وبحسب المسودة، من المقرر تقديم مساعدات إعادة الإعمار للأسر والشركات الخاصة "طالما أن الأضرار التي لحقت بهم لا يغطيها التأمين أو أطراف ثالثة أخرى".

وسيُجرى تعويض مالكي المنازل الذين تضرروا من الفيضانات بنسبة 80% من التكاليف التي ستكون ضرورية لترميم مبانيهم المدمرة - وفي الحالات بالغة الضرر، من الممكن تغطية كافة التكاليف.

وتشارك الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات سويا في الصندوق؛ وتتحمل الحكومة الاتحادية وحدها تكاليف استعادة البنية التحتية بمبلغ ملياري يورو.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد قتلى الفيضانات في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا، إلى 134 شخصا، وذلك حسبما أعلنت رئاسة الشرطة.

وقال فلوريان شتاتفلد من رئاسة الشرطة، إن شخصين آخرين من المصابين توفيا في الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم وصل إلى 76، حتى الآن، ولا يزال عدد الأشخاص المفقودين ثابتا عند 73.

وأوضح شتاتفلد أن عدد الأشخاص الذين وقعت لهم إصابات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في الرابع عشر من الشهر الجاري وما تلاها من سيول مفاجئة، وصل إلى 766 شخصا.