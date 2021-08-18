«التحالف المصري» يدين الهجوم الإرهابي ضد المدنيين في النيجر

أدان اليوم التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الهجوم الدنيء لتنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة تيلابيري غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، مما أسفر عن مقتل 37 مدنيًا، بينهم 13 طفلا، ونفذ الهجوم عناصر مسلحة على دراجات نارية حينما أطلقوا النار على المزارعين.

يذكر التحالف أن منذ بداية العام الحالي، كثفت الجماعات الإرهابية المتطرفة الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في منطقة تيلابيري، ففي 9 أغسطس، قتل 15 شخصا وأصيب اثنين، في منطقة بانيبانجو، وفي 25 يوليو، قُتل 14 مدنياً في قرية ويي وفي 28يوليو قُتل 19 شخصاً في قرية داي كوكو، وفي مارس بلغت حصيلة الهجمات الإرهابية 66 قتيلا.

وطالب التحالف الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، كما يؤكد أن الحاجة الملحة لأن يضاعف المجتمع الدولي دعمه للدول الأعضاء في مكافحة التطرف العنيف، والخسائر البشرية غير المقبولة.

وناشد التحالف المجتمع الدولي مواجهة الوضع في منطقة الساحل، مطالباً إياه أن يكون مدفوعاً بمسؤولية مشتركة للعمل بروح من التضامن مع سكان المنطقة في جهودها للتغلب على الأخطار التي تهدد السلام والاستقرار والوحدة في منطقة الساحل الإفريقي.

وشهدت قرية “داري-داي”، التي تبعد 40 كيلومترا شرقي بلدة بانيبانجو هجمات سابقة، ففي مارس الماضي، شن مسلحون هجمات عدة على سيارات عائدة من السوق الأسبوعية في بانيبنجو، وبالمثل قتلوا سكانا وأحرقوا سيارات ومخازن الحبوب، وبلغت حصيلة هذه الهجمات 66 قتيلا.

وكثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في منطقة بانيبانجو منذ بداية العام الجاري، وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة تيلابيري، وتقع داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث شهدت هجمات دامية لجماعات إرهابية مرتبطة "بالقاعدة" و"داعش".