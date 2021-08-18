ضبط مخالفات تلاعب في الوقود في محطتين في محافظة دمياط

تحركت حملة مكبرة من مديرية التموين في دمياط من أجل احكام الرقابة علي محطات الوقود بنطاق المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط محطتان تتلاعب بمعايير طُلمبات التعبئة بمقدار عجز 14سم وعجز 11 سم في الصفيحة، وذلك بالإشتراك مع مهندس الدمغة والموازين بالمحافظة.

تم ضبط المخالفات وتحرير محاضر شرطية للمخالفين وجارِ العرض علي النيابة العامة للتصرف وإيقاف المحطات المخالفة لحين إعادة عمل معايرة للطُلمبات وإعتمادها من مكتب الدمغة والموازين.

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة بمتابعه محمد عبد السلام نائب رئيس مجلس المدينه لقطاع شمال وعبد الخالق فرج نائب رئيس مجلس المدينه لقطاع جنوب، حيث تم تنفيذ حملة انضباطية بمركز مدينه دمياط بمرافقة قسم الاشغالات برئاسة محمد رزق ورخص الأنشطة والمحلات برئاسة أحمد قامش.

وتم المرور على كافة الورش والأنشطة الصناعية والحرفية بالشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على مدى تطبيق القانون.

وقد اسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهي المخالفة بتقديم الشيشة مما يعد مخالفًا للقواعد المنظمه بهذا الشأن.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، اليوم بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر بغلق منفذ كان يتم استخدامه لهروب السيارات من الدخول من البوابات الرئيسية للمدينة وذلك لعدم دفع رسوم الدخول على البوابة، حيث تم التعامل الفوري باللوادر والمعدات اللازمة لغلق المنفذ واقتصار الدخول على البوابات الرئيسية للمدينة.

وكشفت مديرية الصحة عن خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق.

وتأتى محاور تلك الخطة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 17،18 أغسطس وفقًا لما هو موضوع بالجدول الآتى، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءًا.