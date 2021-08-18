الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لو دريان: إجلاء عشرات الفرنسيين والأفغان من أفغانستان

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184
أفغانيا من أفغانستان خلال الليل ووصلوا بالفعل إلى أبوظبي.

وذكر مسؤول أمني غربي لرويترز أنه تم إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني آخرين من أفغانستان على متن رحلات عسكرية مع تسارع عمليات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أمني غربي أنه تم حتى الآن إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر في كابل، اليوم الأربعاء: "لم يتضح بعد موعد استئناف الرحلات الجوية المدنية من كابل".

وأعلن البيت الأبيض سابقا عن إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان أمس الثلاثاء.

و كان مطار كابل الدولي شهد تدفق آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان يومي الأحد والاثنين بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابل، حيث سادت الفوضى وسقط ضحايا، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مؤقتا.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وذلك وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.


وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء  "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

 

وقال مسؤول أفغاني مقيم في  منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

ابوظبى وزير الخارجية الفرنسي عمليات الإجلاء طالبان كابول

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