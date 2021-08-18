طالبان: أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها اعتبارا من اليوم

أعلن الناطق الرسمى باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكافة أنواعها اعتبارا من اليوم. وفي مؤتمر صحفي فى كابول قال مجاهد: “لن تنتج أفغانستان أى أنواع من المخدرات، لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك فى تنظيم تهريب المخدرات، اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات”، حسبما نقلت “السومرية نيوز”.

وذكر مجاهد أن البلاد ستحتاج لمساعدة دول العالم كى تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلا عن زراعة الخشخاش.

وأكد مجاهد أيضا أن مقاتلى طالبان يسيطرون على حدود البلاد بالكامل، مضيفا أن لا أحد سيهاجم الدول المجاورة من أرض أفغانستان، وأعلن عن ضمان الأمن الكامل السفارات والبعثات والوكالات الدولية، مضيفا أن السلطات الجديدة أصدرت مرسوما بالعفو العام.

وذكر مجاهد أن الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها، لن يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن “طالبان” لا تريد أن يغادروا البلاد، وأكد عزم طالبان على ضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني في حكومة أفغانية مستقبلية، مشددا أن الحركة تتعهد باحترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان، وضمان حقوق المرأة.

من جانبه أكد أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني أنهم لم يفقدوا روح النضال “خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”، وأنهم يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة طالبان.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” شدد صالح على أنه “الرئيس الشرعي المؤقت”، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وكتب نائب الرئيس الأفغاني على حسابه في “تويتر” يقول إنه طبقا لدستور أفغانستان “في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد”.

وأفاد أمر الله صالح بأنه يوجد “حاليا داخل أفغانستان وأنا الرئيس الشرعي المؤقت. كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم”.

ودعا نائب الرئيس الأفغاني أمس الثلاثاء مواطني بلاده إلى “الانضمام إلى المقاومة”، والتأكيد للعالم بأن أفغانستان ليست مثل فيتنام، مشيرا إلى ضرورة أن يثبت الأفغان أن بلادهم ليست فيتنام وأن طالبان لا تشبه الفيتكونج.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز” في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.