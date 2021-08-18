الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 42 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن 6 حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق، ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 94500 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.



- كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.