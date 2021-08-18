الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جزيرة بريطانية نائية تعلن عن «وظيفة العمر»

جزيرة بريطانية
جزيرة بريطانية

أعلنت مدرسة تقع في جزيرة بريطانية نائية شمال المملكة المتحدة عن فرصة توظيف مدير جديد براتب 59 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار أمريكي) للإشراف على 3 موظفين و3 تلاميذ فقط.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المدرسة تقع في جزيرة فير آيل التي يسكنها 60 شخصا فقط.

وسيقوم الفائز بهذه الفرصة الوظيفية التي تم وصفها بـ"فرصة واحدة في العمر"، بإدارة مدرسة تتكون من 3 موظفين و3 طلاب فقط، والعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع مقابل 59 ألف جنيه إسترليني سنويا بالإضافة إلى مبلغ سنوي قدره 2265 جنيها إسترلينيا.

وأشارت المدرسة إلى أن المترشحين لهذه الوظيفة والذين سيجرون بمقابلات العمل ستتكفل الحكومة بدفع نفقات سفرهم.

وتشتهر الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أميال مربعة بجمالها الطبيعي والطيور البحرية بما في ذلك حوالي 10000 طائر البوفن وفقا للإحصاءات.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية أن مقاتلاتها أقلعت  لاعتراض قاذفة روسية من نوع "سو 24" فوق البحر الأسود قرب سواحل رومانيا.

وحسب بيان القوات الجوية البريطانية، فإن مقاتلات من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة قوات الناتو "ميخائيل كوغالنيتشانو" في رومانيا لاعتراض الطائرة الروسية التي كانت تتجه إلى أجواء رومانيا ولم ترد على إشارات هيئات مراقبة الطيران الرومانية.

وادعى البيان بأن الطائرة الروسية كانت تشكل "خطرا على جميع مستخدمي المجال الجوي" في المنطقة.

وأضافت القوات الجوية البريطانية أن طائراتها رافقت الطائرة الروسية حتى مغادرتها منطقة معلومات الطيران التابعة لبوخارست.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على بيان الجانب البريطاني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت مرارا في وقت سابق أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع القانون الدولي.

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