«الأسد فك».. شيخ يغادر منزل عائلة الحلو بمجرد تلاوة القرآن

تشتهر عائلة الحلو بتربية بعض الحيوانات المفترسة في المنزل من بينها الأسود والنمور، وتعد عائلة الحلو من أقدم وأشهر مروضي الحيوانات المفترسة في مصر والوطن العربي، ويعد سيرك الحلو الأشهر في مصر، وقد تسبب ذلك في خوف العديد من الأصدقاء والضيوف التردد زيارتهم خشية تعرضهم لهجوم تلك الحيوانات.

وروي المطرب محمد الحلو خلال لقاء تلفزيوني مع الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن موقف كوميدي خلال زيارة أحد المشايخ لمنزلهم لتلاوة القرآن وقال:"حينما كنا صغار كان هناك شيخ يتردد على منزل الأسرة كل خميس لتلاوة القرآن الكريم بعد وفاة شقيقتي، وهو الشيخ إبراهيم، وكان نظره ضعيف جدًا لا يرى أمامه لبضع خطوات لكنه كان يحب التظاهر دائمًا أنه يري بصورة جيدة، ودخل الشيخ إبراهيم وجلس في المكان المخصص له مثل كل مرة وخلع حذائه وربع قدميه كعادة المقرئين، وبدأ في قراءة سورة طه، وبمجرد تلاوة الآية الأولى جاء صوت والدتي عاليا وهي تقول الأسد فك ياولاد، وبمجرد سماع الشيخ إبراهيم لتلك الجملة، توقف عن التلاوة وقال صدق الله العظيم، وكان قد رأى ظل ذلك الأسد بمجرد جلوسه، نظرًا لضعف نظره فتخيل أنه كلب فأبعد ساقه خشية نقض الوضوء، لكن لم يتخيل أنه أسد، لكن بمجرد سماع الجملة ترك حذاءه وقفز مسرعًا بعدما صدق، ووصل لباب الشقة دون أن يتعثر بأي شيء رغم ضعف بصره، شعرت في تلك اللحظة وكأنه أصبح مبصرًا بنسبة 100%، وعقب وصوله لباب المنزل قال أنتم عائلة ما يعلم بيها إلا ربنا ولن أدخل منزلكم مرة أخرى، في عائلتنا منذ الصغر تعودنا على هذا الأمر وأصبح وجود الأسود والنمور في منزلنا أمر طبيعي، وكأننا نتعامل مع حيوانات اليفة، فالأسود تتربي في منزلنا حتى 6 شهور وهو جزء من تدريب والدي".

ويعد محمد الحلو من أهم المطربين في فترة التسعينات من القرن الماضي، واشتهر بتقديم الأعمال الموسيقية الجادة، وهو حاصل على بكالوريوس من معهد الموسيقى العربية وبدأ مشواره الفني من خلال تقديم أغاني التراث لعدد من النجوم الكبار مثل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والموسيقار فريد الاطرش وغيرهم قبل أن يقدم أعماله الخاصة.