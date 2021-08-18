السودان يبحث تنفيذ مشروعات بمنحة 3 مليارات دولار من مؤسسة التنمية الدولية

اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على درجة استعداد وخطط وزارات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، في تنفيذ المشروعات التي تتيحها منحة مؤسسة التنمية الدولية البالغة حوالي 3 مليارات دولار.



وعقد قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.



وقال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع عُقد لمراجعة استعداد الوزارات لتوظيف الموارد التي أتاحتها منحة مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.



وأضاف أن الاجتماع اطمأن على التقدم الذي حدث في الإعداد الجيد للمشروعات بالتشاور مع البنك الدولي ومع الأطراف المعنية والتنسيق بين الوزارات المختلفة، موضحا أن الاجتماع كان مهما للغاية لسد الثغرات في تنفيذ المشروعات استعدادا لاستقبال الموارد القادمة من مؤسسة التنمية الدولية.



وأشار إلى أن هذا الجهد سينصب في مصلحة المواطن والتخفيف عليه بتوفر المزيد من الخدمات وتحسين المؤسسات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ومياه الري، والاتصالات، والطاقة والطاقة البديلة، وتوفير مياه الشرب بالريف بدرجة أفضل بكثير من الوضع الحالي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وأضافت وزارة الصحة السودانية: بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 37 ألفا و585 حالة، بينها 2817 وفاة.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.