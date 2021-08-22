الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أخذت مقعدي لمساعدتها».. سر غضب وحيد سيف من ليلى فوزي

وحيد سيف
وحيد سيف

تعد الفنانة ليلى فوزي واحدة من أهم نجمات السينما المصرية لها العديد من الأعمال ضمن الـ100 فيلم التي اختارها النقاد كأفضل الأفلام في تاريخ السينما، وقد جمعتها بعض الأعمال الفنية بالفنان وحيد سيف، الذي أكد خلال أحد اللقاءات التلفزيونية على حبه الشديد لها، وتحدث في ذات اللقاء عن موقف كوميدي جمعهما خلال أحد الأعمال الفنية، جعلته يهاجمها ثم ترك المكان وانصرف.

خلال استضافة الفنانة صفاء أبو السعود بإحدى حلقات برنامج ساعة صفا تحدث عن بعض المواقف الكوميدية التي مر بها منها فسخ تعاقد فني معه بمحضر شرطة، إضافة إلى ما فعلته الفنانة ليلي فوزي دفعه للانفعال خلال حديثه معها وقال: "خلال بروفة عرض مسرحي يحمل اسم أراجوز العصر، تعرضت لمؤامرة، وكان الهدف منها تحرير محضر لفسخ التعاقد معي، فقد كان هناك العديد من الفرق تطلبني للعمل معها لكن هذا المنتج لكي يضمن استمراري معه، طلب مني توقيع عقد احتكار بمبلغ 60 ألف جنيه في الشهر، وظللت عامين أتقاضى أجري شهريا ولا يوجد عروض مسرحية، فتم التلاعب بموضوع البروفة لإلغاء عقد الاحتكار بأي طريقة، لكن هذا لا ينفي أن البعض حاليًا لا يحترمون أي شيء من تقاليد المسرح التي تربينا عليها ليس فقط المواعيد".

وعن واقعة غضبه من فيرجينيا الشاشة المصرية ليلى فوزي قال: "في أحد الأيام غضبت بصورة كبيرة من الفنانة الكبيرة ليلى فوزي، فقد جمعنا أحد الأعمال وكان التصوير في استوديو الأهرام، وكانت تجلس في آخر الممر المؤدي للاستوديو، وانا أجلس في الهواء في بداية ذلك الممر على مقعد خشبي، فإذا بمساعدتها تأتي إلى وتقول أن الفنانة ليلى فوزي تريد المقعد، فلم أعطيه للعاملة وإنما ذهبت بنفسي حاملًا المقعد إليها لعلها تريد رفع ساقيها عن الأرض من الإرهاق ووضعته أمامها، وإذا بها تطلب منها الجلوس على المقعد بدلًا مني، وانها كانت تريد المقعد لمساعدتها وغضبت وشتمت لكن لم أستطع أن أوجه لها كلمة، كان الغضب داخلي وتركت المكان وانصرفت، لكنني كنت أقدرها بشدة وكنت ازورها أنا وزوجتي وهي على فراش المرض، فقد علمنا إصابتها بمرض السرطان مصادفة ولم تكن قد أخبرت أحد، فخلال زيارتي للفنان سيد زيان بالمستشفى أخبرني أحد أفراد التمريض أنها ترقد على سرير المرض قبل وفاتها بأيام، وظللت أتردد عليها للاطمئنان خلال أيامها الاخيرة"، وقد توفت ليلى فوزي في العام 2005.

ليلى فوزي نجمات السينما المصرية فيرجينيا محضر شرطة عرض مسرحي وحيد سيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل غارات الجيش الإسرائيلي ضد 4 مواقع لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة لـ41