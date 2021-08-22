«أخذت مقعدي لمساعدتها».. سر غضب وحيد سيف من ليلى فوزي

تعد الفنانة ليلى فوزي واحدة من أهم نجمات السينما المصرية لها العديد من الأعمال ضمن الـ100 فيلم التي اختارها النقاد كأفضل الأفلام في تاريخ السينما، وقد جمعتها بعض الأعمال الفنية بالفنان وحيد سيف، الذي أكد خلال أحد اللقاءات التلفزيونية على حبه الشديد لها، وتحدث في ذات اللقاء عن موقف كوميدي جمعهما خلال أحد الأعمال الفنية، جعلته يهاجمها ثم ترك المكان وانصرف.

خلال استضافة الفنانة صفاء أبو السعود بإحدى حلقات برنامج ساعة صفا تحدث عن بعض المواقف الكوميدية التي مر بها منها فسخ تعاقد فني معه بمحضر شرطة، إضافة إلى ما فعلته الفنانة ليلي فوزي دفعه للانفعال خلال حديثه معها وقال: "خلال بروفة عرض مسرحي يحمل اسم أراجوز العصر، تعرضت لمؤامرة، وكان الهدف منها تحرير محضر لفسخ التعاقد معي، فقد كان هناك العديد من الفرق تطلبني للعمل معها لكن هذا المنتج لكي يضمن استمراري معه، طلب مني توقيع عقد احتكار بمبلغ 60 ألف جنيه في الشهر، وظللت عامين أتقاضى أجري شهريا ولا يوجد عروض مسرحية، فتم التلاعب بموضوع البروفة لإلغاء عقد الاحتكار بأي طريقة، لكن هذا لا ينفي أن البعض حاليًا لا يحترمون أي شيء من تقاليد المسرح التي تربينا عليها ليس فقط المواعيد".

وعن واقعة غضبه من فيرجينيا الشاشة المصرية ليلى فوزي قال: "في أحد الأيام غضبت بصورة كبيرة من الفنانة الكبيرة ليلى فوزي، فقد جمعنا أحد الأعمال وكان التصوير في استوديو الأهرام، وكانت تجلس في آخر الممر المؤدي للاستوديو، وانا أجلس في الهواء في بداية ذلك الممر على مقعد خشبي، فإذا بمساعدتها تأتي إلى وتقول أن الفنانة ليلى فوزي تريد المقعد، فلم أعطيه للعاملة وإنما ذهبت بنفسي حاملًا المقعد إليها لعلها تريد رفع ساقيها عن الأرض من الإرهاق ووضعته أمامها، وإذا بها تطلب منها الجلوس على المقعد بدلًا مني، وانها كانت تريد المقعد لمساعدتها وغضبت وشتمت لكن لم أستطع أن أوجه لها كلمة، كان الغضب داخلي وتركت المكان وانصرفت، لكنني كنت أقدرها بشدة وكنت ازورها أنا وزوجتي وهي على فراش المرض، فقد علمنا إصابتها بمرض السرطان مصادفة ولم تكن قد أخبرت أحد، فخلال زيارتي للفنان سيد زيان بالمستشفى أخبرني أحد أفراد التمريض أنها ترقد على سرير المرض قبل وفاتها بأيام، وظللت أتردد عليها للاطمئنان خلال أيامها الاخيرة"، وقد توفت ليلى فوزي في العام 2005.