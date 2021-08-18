حصاد «التخطيط» في 24 ساعة.. إطلاق قاعدة بيانات اقتصادية وقفزة بالاستثمارات اليابانية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، أمس الثلاثاء، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية.

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمرًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لاستعراض قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة تمهيدًا لإطلاقها، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، وعدد كبير من المستشارين ورؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة.

https://www.dostor.org/3542396

- ارتفاع الاستثمارات اليابانية في مصر العام الماضي لـ 33 مليون دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الاستثمارات اليابانية بمصر خلال العام المالي 2019-2020 لتسجل 33 مليون دولار مقابل 25,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30,4%.

https://www.dostor.org/3542210

- ارتفاع صادرات مصر إلى مالطا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لمالطا ارتفعت إلى 872.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 427.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 445 مليون دولار بنسبة 104.2%.

https://www.dostor.org/3543072

- انخفاض الواردات من السلع الغذائية 11.1%



خفضت مصر وارداتها من السلع الغذائية بنسبة 11.1% خلال عام، لتسجل 4.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 5.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدرها 584 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3543094

استئناف صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، اليوم الأربعاء، للعاملين فى 7 وزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الهيئات المستقلة، وفقًا لتعليمات وزارة المالية بشأن التيسير على العاملين بالدولة والحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، واتساقًا مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

https://www.dostor.org/3543056