الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا.. استئناف صرف رواتب أغسطس للعاملين فى 7 وزارات

رواتب
رواتب

تستأنف غدًا الأربعاء صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين فى 7 وزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الهيئات المستقلة، وفقًا لتعليمات وزارة المالية بشأن التيسير على العاملين بالدولة والحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، واتساقًا مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

موعد صرف رواتب المجموعة الثانية


وتشمل الجهات المقرر صرف رواتب موظفيها غدًا وزارات التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لهم مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتباشر المجموعة الأخيرة من العاملين في وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم مصالح، هيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.

كانت المجموعة الأولى من الوزارات قد بدأت صرف رواتب العاملين بها اليوم الثلاثاء وهي وزارات الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.

رواتب موظفين وزارات المالية مرتبات شهر اغسطس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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