أبرزها البترول.. «الإحصاء»: 104.2% زيادة فى صادرات مصر لمالطا خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لمالطا لـ 872.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 427.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 445 مليون دولار بنسبة 104.2%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاء فى المرتبة الأولى من صادرات مصر لمالطا بقيمة 862.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر من عام 2021 مقابل 420.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 441.9 مليون دولار بنسبة 105.1%، يليها صادرات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 7.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر من عام 2021 مقابل 3.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 4 مليون دولار بنسبة 109.2%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات فواكه وأثمار صالحة للأكل بلغت 518 ألف دولار خلال الخمسة أشهر من العام السابق عليه مقابل 632 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 114 ألف دولار بنسبة 18%، ولدائن ومصنوعاتها 276 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.037 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 761 ألف دولار بنسبة 73.4%، ومصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 233 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 169 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 64 ألف دولار بنسبة 37.9%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.