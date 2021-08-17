بـ«انخفاض 11.1%».. 4.6 قيمة واردات السلع الغذائية خلال 5 شهور

خفضت مصر وارداتها من السلع الغذائية بنسبة 11.1% خلال عام، لتسجل 4.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدرها 584 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن الواردات من لحوم أبقار مجمدة تراجعت إلى حدود 341.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 441.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 99.8 مليون دولار بنسبة 22.6%، كما بلغت واردات حيوانات حية من فصيلة الأبقار 67.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 39.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة 27.7 مليون دولار بنسبة 70.1%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات ألبان مركزة فى عبوات بلغت 93.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 108.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 15 مليون دولار بنسبة 13.9%، كما تراجعت واردات زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 73.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 209 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق انخفاض 135.6 مليون دولار بنسبة 64.9%، وبلغت واردات أكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار 87.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 166.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 78.6 مليون دولار بنسبة 47.2%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال مايو2021 مقابل 1.72 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.