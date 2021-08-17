تجديد حبس راكب بتهمة محاولته تهريب عقار مخدر بالمطار

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكب قادم من إحدى الدول الأوروبية، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة لعقار مخدر "كونترمال" بقصد تهريبه عبر مطار القاهرة.

وأدلى راكب باعترافات تفصيلية، خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة الممنوع تداولها إلا بتصريح، بعد ضبطها بحوزته أثناء قيامه بإنهاء أوراق دخوله البلاد عبر مطار القاهرة، حيث كشف المتهم أنه لم يكن يعلم أن المخدر مدرج على جداول المخدرات.

أضاف أنه جلب ذلك العقار على اعتبار أنه علاج لبعض أصدقائه فى مصر، وأنه لم يكن فى نيته أن يقوم بتهريبه بالمخالفة للقانون.

البداية كانت بتمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، بضبط راكب عثر بحوزته على زجاجات عقار مخدر "كونترمال"، قادم من إحدى الدول الأوروبية.

فيما أفاد مصدر جمركى بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك الذى تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب، قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، بتكليف أحد الموظفين المختصين بتفتيش حقائب الراكب يدويا، حيث عثر على 7 زجاجات بداخلها سائل "الكونترمال" المدرج بجداول المخدرات تركيز 100 ملجم.

من ناحيته، أمر مدير إدارة الجمرك، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار أمن المطار ضد الراكب بعد العرض على الدكتور مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.