الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حيثيات تأديب مدير مستشفى ومسئولين بـ«صحة حلوان» بتهمة الإضرار بالمال العام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام مستشفى بدر ومسئولين سابقين بإدارة حلوان الصحية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام وضياع حقوق مالية للدولة.

وأكدت المحكمة في القضية رقم 76 لسنة 61 قضائية عليا عبر أسباب حكمها أن المحال الأول، مدير مستشفى بدر، أهمل في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري السابق بمستشفى بدر مما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بجملة مبلغ مقداره 50، 75662 جنيه، فقد تبين  بأن هذه المبالغ ناتجة عن شراء مستلزمات تشغيل ومواد طبية وأشياء أخرى من إيرادات المستشفى مباشرة بأوامر شفوية من رئيس القطاع وكيل وزارة الصحة بحلوان، وأنه لم يقم بتقديم الفواتير لتسوية هذه المبالغ.

وجاء بأقوال عضو اللجنة المشكلة لفحص أعمال المدير المالي والإداري بمستشفى بدر، بأن اللجنة تكشف لها وجود عجز في الإيرادات بالمستشفى بمبلغ 75662،50 جنيه ناتج عن عدم توريد الإيرادات من 05/12/2009 حتى إنتهاء أعمال اللجنة، ومتى أضحى من الثابت للمحكمة أن المدعو المدير المالى والإدارى السابق لمستشفى بدر، والذى كان يعمل تحت رئاسة المحال وتحت رقابته وإشرافه، قد تسبب فى عجز في الإيراد بالمستشفى ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة في حقه.

المحكمة التأديبية مجلس الدولة مجازاة مدير عام مستشفى أسباب حكمها

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