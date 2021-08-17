تشريح ودفن جثة متعفنة لمسن عثر عليه داخل شقته بالخليفة

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة بتشريح ودفن جثة مسن عثر عليه داخل شقته فى ظروف غامضة بمنطقة الخليفة، وإعداد تقرير عنها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتوفى، كما استدعت شهود العيان وأقاربه لسؤالهم حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن على سرير غرفة نومه، وفي حالة تعفن كامل، مقيم بمفرده.

وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، ما يؤكد عدم تعرضه للسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.