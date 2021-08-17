الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح ودفن جثة متعفنة لمسن عثر عليه داخل شقته بالخليفة

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة بتشريح ودفن جثة مسن عثر عليه داخل شقته فى ظروف غامضة بمنطقة الخليفة، وإعداد تقرير عنها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتوفى، كما استدعت شهود العيان وأقاربه لسؤالهم حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الخليفة  بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن على سرير غرفة نومه، وفي حالة تعفن كامل، مقيم بمفرده.

وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، ما يؤكد عدم تعرضه للسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة تشريح جثة مسن الخليفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري