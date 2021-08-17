الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية بمطار القاهرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران من القادمة من باريس اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب إيطالي من أصل مصري، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الجمرك قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فتلاحظ وجود كمية من شرائط الأدوية وتم تأكيد الاشتباه.

بالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود حسانين مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود علبة بها 1059 شريط وحقنة تستخدم فى علاج الالتهابات وتساقط الشعر مخبأة داخل حقائبه، وتم العد والتحريز بلجنة من سامح زاهر وعبدالله حمدي ووائل عيد ونجاح لطفي.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 126 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

المطارات فحص اجراءات مصري مطار القاهرة الدولي استيراد ضبط عرض تهريب

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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