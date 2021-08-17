الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبناني يصادر 6.6 مليون لتر من المحروقات خلال 3 أيام

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني: أن عمليات التفتيش والمداهمة لمحطات المحروقات ومستودعات الوقود التي تخزن المشتقات البترولية بصورة غير شرعية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن مصادرة 4 ملايين و392 ألفا و725 لترا من البنزين ومليونين و212 ألفا و140 لترا من المازوت.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم الثلاثاء: أنه ألزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4 ملايين و349 ألفا و865 لترا من البنزين، ومليونا و671 ألفا و737 لترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحلة.

كما ألزم الجيش أصحاب الكميات المضبوطة بتوزيع 2300 لتر من البنزين و279300 لتر من المازوت مجاناً على عدد من المواطنين والمؤسسات.

وأوضح: أنه تمت مصادرة 40560 لترا من البنزين و261103 لترات من المازوت لصالح الجيش.

الجدير بالذكر، قالت نجاة رشدي، منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: إن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يعرّض آلاف العائلات في لبنان لخطر الوقوع في كارثة إنسانية.

وعبرت نجاة رشدي - في بيان اليوم الثلاثاء: عن قلقها البالغ بشأن تأثير أزمة الوقود على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص في لبنان، معتبرة أن هذا الوضع السيئ لا يمكن إلا أن يزداد سوءاً ما لم يتم إيجاد حلّ فوري لهذه الأزمة.

وأضافت: أن أكبر المستشفيات في لبنان قلصت أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض أنظمة إمدادات المياه العامة مما يترك الملايين من اللبنانيين دون حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطراً على الصحة العامة والبيئة.

وأوضحت: أن النظام الصحي يواجه، نتيجة لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، تهديدات ملحوظة تتمثل في محدودية السيولة، ونقص الأدوية، وهجرة الطاقم الطبي حيث غادر لبنان المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في حين انعدم توفر الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والعلاجات الضرورية للأمراض المزمنة.

الجيش اللبنانى المحروقات الوقود المشتقات البترولية البنزين

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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