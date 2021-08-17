إلهام شاهين عن مشاركة الواعظات معرض الكتاب: استكمال لدور ورسالة الأزهر الشاملة

أجرت الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات جولة داخل معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، التقت خلالها واعظات الأزهر من المشاركات في لجنة الفتوى داخل الجناح.

وأكدت مساعد الأمين العام خلال لقائها على الدور المهم لواعظات الأزهر في الجانب الدعوي والتوعوي والذي ينطلق من دور ورسالة الأزهر الشاملة، وهو ما يعكسه مشاركتهن الفاعلة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية في مختلف محافظات الجمهورية.

قالت إن تواجد العنصر النسائي الدعوي في مثل هذه الفعاليات يمثل استكمالًا مهمًا لاحتياجات المرأة في المجتمع سواء على المستوى المعرفي أم حتى ما يتعلق باحتياجاتها على مستوى الأسرة.

وشهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الـ ١٦، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطلب الفتوى من علماء الأزهر المتواجدين، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وكانت أكثر الفئات طلبا للفتوى هي الأسرة بجميع أفرادها، حيث اهتم كل فرد من أفراد الأسرة بالاستفتاء كل حسب اهتمامه وما يشغله، ومن أبرز المسائل التي استقبلها ركن الفتوى تساؤلات الشباب عن الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاملات البنكية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

وأوضحت نتيجة استبيان أجري على جمهور المعرض؛ ترحيب رواد المعرض بتواجد المفتيات بركن الفتوى، مؤكدين في ردودهم على الاستبيان أن تواجد المفتيات رفع الحرج عن طالبي الفتوى الخاصة بالنساء وشجع قطاع كبير منهن على التردد على الركن لطلب الفتوى.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشرة، ويشمل الجناح عِدّة أركان، منها: مجمع البحوث الإسلامية، وركن الفتوى، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وركن مركز الأزهر للترجمة، وركن هيئة كبار العلماء، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.