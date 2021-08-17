الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفيرة المصرية تؤكد لوزير الطاقة الموريشي استعداد القاهرة الكامل لدعم بورت لويس

علياء سمير ووزير
علياء سمير ووزير الطاقة الموريشي

بحث وزير الطاقة والمرافق العامة الموريشي، اليوم، مع علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى بورت لويس، رغبة الجانب الموريشي في الاستفادة من خبرات مصر المتراكمة في مجال بناء قدرات الكوادر الموريشية، لاسيّما في مجالات تحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وأشارت السفيرة المصرية إلى تجربة مصر في إنتاج وحدات متنقلة لتحلية وتطهير المياه والصرف الصحي، وهو ما أعرب الوزير الموريشي عن تطلع وزارته إلى التعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال بهدف تخفيف الضغط على شبكات المرافق العامة في بلاده. 

 

كما أعرب الوزير الموريشي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التحول من استخدام الوقود الأحفوري وخاصة الفحم في توليد الكهرباء إلى الطاقة المتجددة.

 

وأعربت السفيرة المصرية عن استعداد مصر التعاون مع موريشيوس لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدورات التدريبية للكوادر الموريشية في كافة مجالات الطاقة، وبما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ويعكس ما تشهده العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة.

 

السفيرة المصرية تلتقي وزيرالخارجية الموريشي

التقت علياء سمير برهان، سفيرة مصر في بورت لويس، يونيو الماضي "آلان جانو" وزير الخارجية الموريشي، حيث تم خلال اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات ومنها النقل البحري، والري والموارد المائية، والزراعة، والطب البيطري، ومشروعات الإنتاج الحيواني. 

 

ومن جانبه، أبدى الوزير الموريشي اهتمام بلاده بالتعاون في مجال البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال التدريب في مجال بناء وصيانة الكباري، فضلاً عن تنفيذ وتمويل مشروعات إنشاء مباني خضراء (صديقة للبيئة)، ودراسات جيولوجية لمواقع البناء، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتساهم في مشروع تشييد المباني الذكية لجامعة موريشيوس. 

 

كما أبدى الوزير تطلع بلاده للحصول على دعم مصر في موضوع تدريب المعلمين على استخدام الأدوات التكنولوجية التي تمكنهم من التدريس عن بعُد عبر تطبيقات الإنترنت.

 

وتم الاتفاق خلال اللقاء بين صفير مصر ووزير الخارجية الموريشي علي تبادل تأييد الترشيحات في مختلف المنظمات والهيئات الدولية، كما تم تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية.

بورت لويس مصر سفيرة مصر في موريشيوس موريشيوس السفيرة المصرية في بورت لويس

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وائل لطفي

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