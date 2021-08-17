نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح أعمال مشروع «الطفولة المبكرة» بقرية المنيرة بالخارجة

افتتحت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة دار حضانة جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعادل مراد نائب رئيس المركز.

وأكدت نائب المحافظ أن المشروع يأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لرفع كفاءة ٥٠ قاعة أطفال (فصل) تابعة لـ ١٥ جمعية أهلية، كمرحلة أولي بمركزي الخارجة وباريس بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه.

كما أوضحت أن المرحلة الثانية تشمل ٥٠ قاعة أيضاً بمراكز المحافظة الأخري، وتشمل الأعمال رفع كفاءة المباني والقاعات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيدةً بدور مركز التكوين المهني في تصنيع الأثاثات اللازمة لتجهيز القاعات.

وفي سياق متصل تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة يرافقها الأستاذ عادل مراد نائب رئيس المركز والمهندسة إيمان صابر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

ووجهت بسرعة الانتهاء من تأثيث وتجهيز الوحدة البيطرية الجديدة استعداداََ لافتتاحها، والتي تضم وحدة إنتاج سائل النيتروجين والتي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة والتي يتم من خلالها حفظ وتجميد السائل المنوي للحيوانات ذات الصفات الوراثية عالية الجودة لاستخدامها في التلقيح الصناعي وتحسين السلالات المحلية. لافتةََ إلى أنه يجري حالياً التجهيز لإنشاء وحدة نيتروجين أخرى بمركز الفرافرة.

كما تابعت أعمال توسعة ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية وإنشاء جناح جديد يضم فصول لاستيعاب الكثافة الطلابية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ومعامل للعلوم والحاسب الآلي والأنشطة، موجهةََ بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لدخول الخدمة العام الدراسي الجديد.

وشملت أعمال التطوير بالقرية أيضاً، الانتهاء من تركيب أعمدة إنارة و٥٠٠ كشاف ليد لإضاءة مداخل وشوارع القرية بالكامل.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من المبادرة تضم ٤ قري هي الشركة ٨ بالخارجة والأمان بالداخلة والمكس القبلي بباريس وأبو بكر. بالفرافرة.