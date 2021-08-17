الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق مخزن سولار فى القليوبية

حريق مخزن سولار
حريق مخزن سولار

دفعت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمخزن سولار بمنطقة عزبة عزيز بحي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة والمنازل، وجاري تبريد الموقع دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق في مخزن مواد كيماوية وسولار بمنطقة عزبة عزيز بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور 8 سيارات إطفاء وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده والاستعانة بكل القوات للسيطرة على الموقف وتم إخماد النيران وجاري تبريد موقع الحريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة وتبين أن الحريق شب في مخزن سولار وجاز بشارع المسقة بعزبة عزيز عبارة عن دور واحد مؤجر لشخص يدعى "م. ج" وتم السيطرة على النيران وجاري تبريد الموقع ووجه بالمتابعة الميدانية والإشغالات والأزمات بالحي وجاري فحص أوراق المخزن وتحديد سبب الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية محافظة القليوبية شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة سيارات إطفاء حريق مخزن لواء هشام رفعت رجال الحماية المدنية

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