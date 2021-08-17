الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يهدي نوط الرياضة لأسرة الراحل أحمد الفولي

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بمصر

قدم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن إلى أسرة الراحل اللواء أحمد فولي تكريماً لمسيرته الرياضية ودوره الفاعل في نشر رياضية التايكوندو. 

وجدد السفير الكوري تغاريه لأسرة اللواء أحمد فولي، مشيراً إلى أن الفقيد كرس حياته لخدمة التايكوندو في مصر وتعزيز انتشاره في شتى ربوع قارة أفريقيا خلال شغله مناصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وقال السفير إن جهود اللواء أحمد فولي عززت أجواء السلام على شبه الجزيرة الكورية حيث شارك في وفد الاتحاد الدولي للتايكوندو الذي زار كوريا الشمالية في عام 2018. 

كما هنأ السفير الكوري مسؤولي الاتحاد المصري للتايكوندو على الأداء المشرف للاعبي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والذي أثمر عن تتويج هداية ملاك وسيف عيسى بميداليتين برونزيتين.

وأكد السفير أن رياضة التايكوندو تلعب شأنها شأن الدراما والسينما الكورية والكي بوب دوراً مهما في تعزيز التفاهم بين كوريا الجنوبية ومصر، مشيراً إلى أن السفارة تسعى جاهدة إلى تدعيم برامج تدريب التايكوندو الموجهة للشباب المصري من خلال الدورات المجانية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في مراكز الشباب والنوادي في مختلف المحافظات.

نجاح كبير لمصر في أولمبياد طوكيو

وسلطت عدة تقارير عالمية الضوء على انتصارات الفراعنة في أوليمبياد طوكيو في جميع الرياضات سواء الجماعية أو الفردية.

وحقق الرياضيون المصريون خلال مشاركتهم في أولمبياد طوكيو 2020 سلسلة نجاحات وإنجازات قد تكون غير مسبوقة في أوليمبياد طوكيو الحالي، ففي المصارعة وصل اثنان من المقاتلين إلى الدور قبل النهائي، حصل أحدهم على ميدالية برونزية، بجانب تحقيق ميداليات أخرى لتخرج مصر من البطولة بست ميداليات أحدهما ذهبية.

اولمبياد طوكيو كوريا الجنوبية سفير كوريا بالقاهرة أحمد فولي التايكوندو

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