الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد محيى الدين.. المُغامر

خالد محيى الدين
خالد محيى الدين

حلت ذكرى ميلاد خالد محيى الدين، أحد «الضباط الأحرار»، أمس، حيث ولد فى ١٧ أغسطس ١٩٢٢ وتوفى فى ٦ مايو ٢٠١٨، والذى عرف بفكره اليسارى الذى تجلى فى تأسيسه حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى.

ولد «محيى الدين» فى كفر شكر فى محافظة القليوبية وتخرج فى الكلية الحربية عام ١٩٤٠، وفى ١٩٤٤ انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار، والذى ثار على حكم الملك فاروق سنة ١٩٥٢، وكان وقتها برتبة صاغ، ثم أصبح عضوًا فى مجلس قيادة الثورة، وحصل على بكالوريوس التجارة عام ١٩٥١ مثل كثير من الضباط الذين سعوا للحصول على شهادات علمية فى علوم مدنية بعد الثورة وتقلدوا مناصب إدارية مدنية فى الدولة. 

ووصفه جمال عبدالناصر بالصاغ الأحمر، فى إشارة إلى توجهات محيى الدين اليسارية، وحينما دعا «محيى الدين» رفاقَه فى مارس ١٩٥٤ إلى العودة لثكناتهم نشب خلاف بينه وبين معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، استقال على إثره من المجلس، وآثر الابتعاد إلى سويسرا لبعض الوقت.

وبعد عودته إلى مصر ترشح فى انتخابات مجلس الأمة عن دائرة كفر شكر عام ١٩٥٧.

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