انتحار أربعيني في إحدى قرى الساحل الشمالي شرق مطروح

أقدم شخص أربعيني من محافظة الإسكندرية على الانتحار في إحدى قرى الساحل الشمالي شرق مطروح وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي سعد شلبي سعد من محافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 46 سنة إثر الانتحار حيث تم على الفور التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم.

وكان أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة الإقليمي، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم خالد محمد علي، 56 سنة مصاب بجرح متهتك باليد اليسري واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، عبير حسين محمد، 48 سنة مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، عمر خالد محمد، 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، نوران خالد محمد ، 22 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، سما اسامة سعد الدين، 12 سنة، ىمصابة بكدمات وسحجات بالجسم".

وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

• نصائح لتجنب حوادث الطرق



يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.