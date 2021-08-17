كيف تتجاوز صدمة المجموع السئ لطلاب الثانوية؟ طبيب يجيب

وسط فرحة الكثيرين وحزن الآخرين من طلاب الثانوية العامة اليوم، بعدما أعلنت الثلاثاء، وزارة التعليم نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي يدخل بعض طلاب الثانوية في حالة من الحزن والاكتئاب، بسبب عدم توقعهم الحصول على مجموع سيئ.

وقدم الدكتور على عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية، لـ"الدستور" روشتة تأهيل نفسي بعد الإعلان عن نتيجة 2021.

حزن الآخرين

الخوف من الفشل يعطلنا

لا توجد علاقة بين المجموع والنجاح العام، وفي دراسة اجريت عن أصحاب المجموع الكبير وجد الباحثون بعد 10 سنوات أن مخزون النجاح لديهم توقف بعد الثانوية العامة لهذا عليك أن تعلم عزيزي الطالب أنه من أكثر ما يعطل حياتنا واستمتاعنا بها هو "الخوف من الفشل" و"الخوف من الخطأ" والخوف من الضعف، فهناك الكثير من الرسائل الخاطئة من بعض الأهالي وهى: "لا تفشل"، "لا تخطئ"، "لا تضعف"، ويقترن بذلك مزيج هائل من اللوم المبالغ فيه للنفس، والإحساس المرضي العنيف بالذنب، وهذا أمرٌ خاطئ.

الخطأ حق.. والفشل حق

نحن بشر لسنا ملائكة أو آلهة، فإن جوهر إنسانيتنا وآدميتنا يكمن في مناطق ضعفنا وفشلنا، ولا نتحدث هنا عن الخطأ أو الفشل المتعمد بالطبع، لكن هناك بعض الأخطاء الضرورية فى حياتنا، التي بإمكانها أن تعلمنا الكثير من الدورس المستفادة.

احرص على التفكير الإيجابي

من السهل أن تفقد الموضوعية عندما تكون مضغوطًا نفسيًا، فعليك أن تعلم أن التفكير السلبي قد يؤدي إلى واقع سلبي مثله، وسرعان ما يصاب الشخص بالانهيار العقلي، لهذا عليك أن تكن إيجابيًا، بدلاً من التفكير على طريقة: "أنا صعب في إنفاق المال ولن أنجح أبدًا في التحكم في ميزانيتي"، لهذا يمكنك أن تصيغ المشكلة بطريقة محتلفة كأنك تقول: "لقد ارتكبت خطأ مع أموالي، لكني أتحلى بالمرونة، سوف أتخطاه".

تعلم من أخطائك

ويعد أفضل ما تفعله بنفسك، هو تقبل أخطاءك ومناطق ضعفك ومرات فشلك، وأن تتعلم منها، وأن تحاول مرة وراء مرة بكل شجاعة وإصرار أن تكون مستعد لقبول أي خطأ أو فشل أو ضعف قادم، وتذكر هذهِ الجمل جيداً: قبول الفشل نجاح، وقبول الضعف قوة، قبول الموت حياة.