الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تسمية مهرجان طلاب المدارس باسمها.. صفاء أبو السعود: فخورة ومبسوطة جدًا

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أعربت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، عن بالغ سعادتها لمشاركتها برفقة الفنان الكبير محمد صبحي وعدد كبير من الفنانين في حفل ختام مهرجان الفنون المسرحية للمدارس في دورته الـ3، والتي تحمل اسمها صفاء أبو السعود.

 

وتابعت صفاء أبو السعود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مبسوطة جدًا باسمي على الدورة الثالثة وهذا جعلني أحمل فخر وحب كبير في قلبي، وحب الناس دا نعمة كبيرة اتمنى من ربنا إنها تديم وتفضل موجودة على طول".

 

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود أنها سعدت كثيرًا بردود أفعال الأطفال والطلاب والذين ذكروها بأغنية "أهلًا بالعيد"، وتفاصيلها ومدى حبها الشديد لها، متمنيين عودتها من جديد للساحة الفنية.

 

يُجدر الإشارة إلى أنه يشارك في المهرجان الفنان الكبير كمال أبو رية والفنانة عزة لبيب والنجم الشاب كريم الحسيني كضيوف شرف لمهرجان الفنون المسرحية للمدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

ويشارك هذا العام ١٤٠٠ طالب من طلاب مدارس ١٩ محافظة من محافظات الجمهورية وسيتم منح جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى تقديم الطلاب المشاركين أوبريت غنائي يحمل اسم فرحة مصر.

 

‎من جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن المشرف العام على المهرجان أن وزارة التربية والتعليم تتيح الفرصة لكل الطلاب لممارسة الانشطة التربوية لانها تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الطلاب وتكشف عن مواهبهم.

                                     

‎من جانبه أكد الدكتور هيثم السيد فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الانشطة على ان الاعداد لدورة المهرجان هذا العام شهدت تحديا كبيرا في ظل وجود جائحة كورونا للخروج بهذا الشكل المبهر والذي يضع المهرجان هذا العام من أقوى المهرجانات فنيا" وتنظيميا".

 

وتبدأ فعاليات حفل الختام بحضور الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود والنجم محمد صبحي بعد غد الخميس ١٩ أغسطس الساعة الواحدة ظهرا بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

صفاء أبو السعود الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود الفنان الكبير محمد صبحي ختام مهرجان الفنون المسرحية للمدارس مهرجان الفنون المسرحية للمدارس دورته الـ3

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

وائل لطفي

الجيش المصرى

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

وصلت لـ25 ألف دونم.. كيف تتعامل إسرائيل مع «حرائق القدس»؟ (فيديو)