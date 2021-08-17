بعد تسمية مهرجان طلاب المدارس باسمها.. صفاء أبو السعود: فخورة ومبسوطة جدًا

أعربت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، عن بالغ سعادتها لمشاركتها برفقة الفنان الكبير محمد صبحي وعدد كبير من الفنانين في حفل ختام مهرجان الفنون المسرحية للمدارس في دورته الـ3، والتي تحمل اسمها صفاء أبو السعود.

وتابعت صفاء أبو السعود، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مبسوطة جدًا باسمي على الدورة الثالثة وهذا جعلني أحمل فخر وحب كبير في قلبي، وحب الناس دا نعمة كبيرة اتمنى من ربنا إنها تديم وتفضل موجودة على طول".

وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود أنها سعدت كثيرًا بردود أفعال الأطفال والطلاب والذين ذكروها بأغنية "أهلًا بالعيد"، وتفاصيلها ومدى حبها الشديد لها، متمنيين عودتها من جديد للساحة الفنية.

يُجدر الإشارة إلى أنه يشارك في المهرجان الفنان الكبير كمال أبو رية والفنانة عزة لبيب والنجم الشاب كريم الحسيني كضيوف شرف لمهرجان الفنون المسرحية للمدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشارك هذا العام ١٤٠٠ طالب من طلاب مدارس ١٩ محافظة من محافظات الجمهورية وسيتم منح جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى تقديم الطلاب المشاركين أوبريت غنائي يحمل اسم فرحة مصر.

‎من جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن المشرف العام على المهرجان أن وزارة التربية والتعليم تتيح الفرصة لكل الطلاب لممارسة الانشطة التربوية لانها تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الطلاب وتكشف عن مواهبهم.

‎من جانبه أكد الدكتور هيثم السيد فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الانشطة على ان الاعداد لدورة المهرجان هذا العام شهدت تحديا كبيرا في ظل وجود جائحة كورونا للخروج بهذا الشكل المبهر والذي يضع المهرجان هذا العام من أقوى المهرجانات فنيا" وتنظيميا".

وتبدأ فعاليات حفل الختام بحضور الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود والنجم محمد صبحي بعد غد الخميس ١٩ أغسطس الساعة الواحدة ظهرا بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.